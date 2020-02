I poliziotti delle Volanti di Messina, hanno tratto in arresto un ventiduenne della Città dello Stretto

I poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto un ventiduenne messinese perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare a suo carico, i poliziotti hanno rinvenuto 40 grammi circa di marijuana e 5 grammi di cocaina.

Sequestrati altresì un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 80 euro, ritenuta provento di spaccio. Il ventiduenne teneva in casa, all’interno di una vetrinetta della camera da letto, anche due bombe carta, debitamente affidate agli artificieri. È stato pertanto anche denunciato per detenzione di materiale esplodente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si è provveduto a sottoporre il messinese agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.