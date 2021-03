Ieri su Rai1 dopo le ore 10…, a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele è stata ospite la 44enne Maria Antonietta Rositani in compagnia della sorella Valeria [Video]

E' LA DONNA DI REGGIO CALABRIA, ALLA QUALE L'EX CONSORTE CIRO RUSSO IL 12 MARZO DEL 2019 DIEDE FUOCO MENTRE SI TROVAVA IN AUTO NELLA CITTA' DELLO STRETTO IN COMPAGNIA DEL SUO CANE CHE PURTROPPO MORI' IN QUELLA TRAGICA CIRCOSTANZA

Ieri su Rai1 dopo le ore 10…, a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele è stata ospite la 44enne Maria Antonietta Rositani in compagnia della sorella Valeria. Si tratta della donna di Reggio Calabria, alla quale l’ex marito Ciro Russo diede fuoco, mentre si trovava in auto in compagnia del suo cane che purtroppo morì in concomitanza con quel tragico evento.