L'UOMO CHE IL 15 AGOSTO SCORSO HA UCCISO AD UCRIA ANTONINO E FABRIZIO CONTIGUGLIA, ZIO E NIPOTE, PER UNA LITE RELATIVA AD UN PARCHEGGIO

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, ha convalidato l’arresto del paternese Salvatore Russo di 29 anni, che il 15 agosto scorso ha ucciso ad Ucria Antonino e Fabrizio Contiguglia, rispettivamente zio e nipote per una lite sorta in relazione ad un parcheggio.