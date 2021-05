“IL #PATTODELPONTE testimonia che lo #sviluppo del nostro #mezzogiorno va oltre ogni barriera ideologica”. Lo ha scritto oggi sulla sua Pagina Facebook la senatrice catanzarese Silvia Vono, del Gruppo PSI-Italia Viva, Vice Presidente della 8^ Commissione Permanente Trasporti e Infrastrutture eletta nel collegio Uninominale di Catanzaro-Vibo… dopo aver partecipato ad una iniziativa svoltasi alle 10.30 nella Sala Consiliare del comune di Villa San Giovanni (RC).

La Vono ha aggiunto e concluso: “il documento che abbiamo sottoscritto come parlamentari dei vari schieramenti politici con l’#intergruppo parlamentare, che ho voluto promuovere, ha fatto da apripista ad un nuovo modo di fare #politica dai territori e per i #territori. Oggi è stata una giornata storica che rende #giustizia ad anni di politica bistrattata che ha dato spazio al populismo senza regole. Una credibilità che dobbiamo riacquistare e che parte da oggi con i fatti. Il documento per il #ponte sarà presentato direttamente al Presidente #Draghi che è uomo dell’Europa e al #Governo”.

“#calabria #sicilia #sud”.