Il Vicesindaco di Messina, arch., ing. Salvatore Mondello, ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo

Il Vicesindaco Salvatore Mondello ha ricevuto stamani a Palazzo Zanca il Comandante Logistico dell’Esercito Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dal Comandante Sanità e Veterinaria Ten. Gen. Antonio Battistini, dal Gen. di Brigata Bruno Pisciotta, Comandante della Brigata “Aosta” e dal Direttore del Dipartimento Militare di Medicina legale di Messina Col. Alfonso Zizza.

Nel corso dell’incontro il Vicesindaco nell’evidenziare all’Alto ufficiale la volontà dell’Amministrazione comunale di avere avviato sin dall’insediamento un percorso fortemente sinergico ha sottolineato che: “siamo stati già operativi con una serie di iniziative, in modo particolare con l’Esercito, ad esempio l’utilizzo dell’asilo nido all’interno della Caserma Crisafulli, struttura di eccellenza, che siamo onorati di gestire con la Messina Social City. Il territorio non è altro che la rappresentazione di una serie di strutture e di enti che devono operare in maniera sinergica e per questo abbiamo da poco espresso la volontà di elaborare il piano strategico coinvolgendo le Forze Armate al fine di creare i presupposti per migliorare la città affinché le eccellenze si possano spiegare al meglio nelle reali risultanze del lavoro giornaliero per le loro rispettive competenze. Un percorso dunque che richiede il massimo impegno da parte di tutti gli attori coinvolti nell’assolvimento dei compiti istituzionali finalizzato all’apertura verso la società per un costante confronto, per una più forte solidarietà e per una reciproca crescita”.

Al termine della visita il Vicesindaco Mondello ha donato al Generale Figliuoli il crest della città mentre il Generale ha ricambiato con il crest del Comando Logistico dell’Esercito. A seguire nel Salone delle Bandiere si è svolta la cerimonia per la firma dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro Neurolesi Bonino-Pulejo. All’evento hanno preso parte S.E. il Prefetto Maria Carmela Librizzi, i deputati regionali Elvira Amata e Franco De Domenico, il direttore generale dell’IRCCS Vincenzo Barone e autorità militari, civili e religiose. L’intesa è finalizzata a sviluppare percorsi di continuità terapeutica di neuriabilitazione a favore di pazienti del Dipartimento di Medicina Legale e l’avvio di collaborazioni clinico-scientifiche, tra le parti firmatarie, volte ad assicurare appropriati percorsi assistenziali finalizzati al recupero funzionale per il più rapido reinserimento nel contesto socio-familiare e lavorativo del personale dell’esercito.