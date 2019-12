In Consiglio Comunale si continua a babbiare, no ai ricatti ed ai ricattatori: “Bocciata la delibera del contratto di servizi con ATM S.p.A.”. Parla così, in una nota il sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca.

De Luca, scrive poi: “abbiamo ricevuto l’ennesimo smacco da parte del Consiglio Comunale con la bocciatura della proposta del contratto di servizi di ATM S.p.A.! I consiglieri comunali presenti nelle varie fasi della seduta erano 26 su 32 ed all’atto della votazione sono scesi magicamente a 22”.

Esito del voto: “11 a favore 3 contrari e 8 astenuti! La delibera non è stata approvata”.

“Ho comunicato al Consiglio Comunale, che non parteciperò più ai lavori d’aula visto che non è di loro interesse portare avanti le delibere che sono utili alla città. Dal 1 gennaio 2020 il sistema di trasporto pubblico locale si fermerà, perché non ho nessuna intenzione di fare atti non supportati dalla condizione del Consiglio Comunale”.

“Ci sono ancora cinque delibere importanti, che devono essere esitate entro il 31 dicembre e che fanno parte della chiusura della principale fase del Salva Messina. Prendo atto degli ulteriori avvertimenti, che sono arrivati da parte di alcuni consiglieri comunali e mi organizzerò di conseguenza per uscire da questa situazione che fa solo danno alla città”.