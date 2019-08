In migliaia si sono ritrovati a Messina, per assistere questo pomeriggio alla Processione della Vara. La machina votiva, è partita intorno alle ore 18.30 da una bellissima e gremitissima piazza Castronovo. La folta presenza di pubblico, è testimonianza di come quella odierna (coincidente con il 15 agosto) sia una festa che rappresenta il cuore pulsante della Città… perpetuatosi anche nell’edizione del 2019.

Ad essere sempre in primo piano, sono gli storici organizzatori dell’evento, Franco Molonia e Franco Celona, impegnati dalla sommità del cippo a coordinare i tiratori. I responsabili, hanno comunicato che anche quest’anno il corteo si sarebbe fermato nelle vicinanze del Torrente Trapani in via Garibaldi per onorare la memoria di Lorena Mangano… la studentessa di Capo d’Orlando falcidiata in quel tratto il 25 giugno del 2016.