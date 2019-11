L’8^ puntata di ‘Domenica In’, in onda oggi, domenica 3 novembre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con una ampia intervista a Vanessa Scalera, attrice che nel corso di questa stagione ha conquistato il pubblico televisivo con la fiction di successo di Rai1 ‘Imma Tataranni – sostituto procuratore’.

Poi Massimo Boldi si racconterà attraverso alcuni filmati inediti e si esibirà cantando uno dei suoi ‘cavalli di battaglia’ risalente ai tempi del mitico ‘Derby’. Il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, parlerà del suo ultimo libro di successo dal titolo ‘Prima che tu venga al mondo’, nel quale racconta la sua esperienza di diventare padre del piccolo Tommaso. Spazio, poi, alla musica dove interverranno in studio due cantanti molto amati. Tonina Pantani, la mamma dell’indimenticato Marco Pantani, interverrà in studio per raccontare alcune novità in merito alla misteriosa morte di suo figlio avvenuta a Rimini il 14 febbraio 2004 e Paola Turci accennerà dal vivo, accompagnata dalla sua inseparabile chitarra alcuni dei suoi successi. Spazio anche ad Alberto Urso, vincitore di ‘Amici 2018’ e scoperto da Antonella Clerici nella edizione 2010 del programma di Rai1 ‘Ti lascio una canzone’.

Rocco Papaleo ed Alessandro Haber interverranno in studio insieme a Giovanni Veronesi per dare vita ad alcuni giochi e gag che coinvolgeranno la stessa Mara Venier e Orietta Berti. In studio, sarà presente il numeratore per la Raccolti Fondi a favore dell’A.I.R.C., la Fondazione per la Ricerca sul cancro, e sarà proprio la Venier a dare il via alla settimana di raccolta fondi che si concluderà il 10 dicembre.