La cultura di una importante donazione, promossa dall’Avis di Messina [Video]

PERCHE' COME VIENE RICORDATO IN UNO SPOT: "DONA ORA, IL SANGUE E' VITA"

L’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Sezione di Messina, ha iniziato anche per questa stagione estiva, una importante campagna di sensibilizzazione per incentivare la donazione. Per questo il responsabile della struttura, dottor Franco Previte, ha spiegato i propri obiettivi in una intervista realizzata da Nazario Nulli.

Mentre attraverso uno spot, al quale ha dato contenuto l’avvocato Silvana Paratore (legale impegnata nel sociale), si cercherà di avvicinare il maggior numero di cittadini a questo tema così delicato.