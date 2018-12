La fase di stallo, della MessinaServizi Bene Comune

CERTIFICATA DALLA MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E DALL'ASSENZA DEL DIRETTORE GENERALE, NON ESSENDO STATA ANCORA RATIFICATA LA NOMINA DELL'INGEGNERE DOMENICO MANNA CHE PRIMA DI ACCETTARE L'INCARICO DEVE METTERSI IN ASPETTATIVA

Dopo la spasmodica attività messa in atto dal sindaco di Messina Cateno De Luca, quando il 7 dicembre decise di far licenziare dal Consisglio d’Amministrazione il direttore generale della MessinaServizi Bene Comune, l’ingegnere Aldo Iacomelli sacrificato sull’altare della crisi dei rifiuti vissuta in Città a novembre e da lui individuato quale massimo responsabile dell’emergenza, nella Società di via Gagini nulla è cambiato e si vive una fase di stallo.

Non si registrano novità di rilievo sull’obiettivo prefissato, ovvero il raggiungimento del 65% di raccolta diffrenziata entro il luglio del 2019. Allo stesso tempo, non è stato approvato il Piano industriale dell’Azienda. Inoltre, la frettolosa designazione (più funzionale a far intravedere di avere subito individuato un sostituto del defenestrato ingegnere livornese, ma nei fatti inutile) del funzionario Domenico Manna dirigente del Dipartimento Arredo Urbano di Palazzo Zanca è in stand-by. La scelta, contrasta vistosamente con la normativa vigente relativa alla inconferibilità sugli incarichi, dunque per accettare la nomina in seno alla Partecipata comunale è necessario che il prescelto ingegnere Manna si ponga in aspettativa dal suo ruolo di dipendente del Comune.