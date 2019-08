IL SODALIZIO SPORTIVO AGGIUNGE AI RICONFERMATI, ROSSANA LIBRO, ROBERTO GUGLIOTTA E CRISTINA CORRENTI DUE IMPORTANTI FIGURE PER IL SETTORE MINIBASKET

La stagione 2019/2020 è alle porte e la P.C.R. Messina, definisce lo staff tecnico societario e aggiunge ai riconfermati Rossana Libro, Roberto Gugliotta e Cristina Correnti, due importanti figure per il settore minibasket e per i campionati giovanili.

Il primo nominativo è Vincenzo Marabello, giocatore in forza alla Pallacanestro Messina in serie D, classe 1996 che da qualche mese ha brillantemente conseguito la qualifica di allievo allenatore.

Il secondo nominativo nominativo è Stefano Marisi, giocatore professionista e istruttore minibasket di grande qualità e dalle indubbie e comprovate conoscenze tecniche e doti umane. La società sta definendo gli ultimi accordi per strutturare ancor di più una società giovane ma in continua crescita, sia nel settore maschile che in quello femminile.