“La vita la vivo fino in fondo…”! In tal modo scrive oggi 28 settembre 2022, in un suo Post pubblicato su Facebook l’ex sindaco di Messina e già candidato (sconfitto domenica 25 settembre scorso) alle Consultazioni per la Presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca.

Ha aggiunto De Luca: “anche al cospetto di cocenti sconfitte mi sono sempre rialzato più forte di prima. Non faccio parte di quella schiera di uomini e donne che egoisticamente pensano solo a cosa sia più conveniente per la propria persona. Chi ha avuto di più dalla vita deve dare di più per gli altri per come previsto nella parabola dei talenti”.

De Luca ha concluso: “io la penso così e fino a quando il buon Dio mi darà la forza e la gente mi darà il consenso cercherò di combattere per cambiare in meglio la nostra amata Sicilia. Siamo solo all’inizio di una nuova fase che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni comunali ed europee per eleggere uomini e donne di buona volontà. L’appuntamento con la guida rivoluzionaria di Palazzo D’Orleans è solo rimandato di qualche anno”.