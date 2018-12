Libero Gioveni, sul: “Bando di mobilità esterna volontaria per n. 29 posti, al Comune di Messina”

A parlare in un interrogazione al sindaco di Messina è il consigliere comunale Libero Gioveni: “in data 29/12/2017 l’ex Amministrazione, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Consolidato 2016 che vennero trasmessi unitamente al Piano assunzionale alla competente Commissione per la stabilità degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno per la necessaria autorizzazione, pubblicò un Bando di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio conoscitivo, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 29 posti di vari profili professionali e categorie”.

Gioveni continua: “come è noto il Bando, con scadenza in data 30/01/2018, si è reso necessario come atto propedeutico (unitamente alle procedure di mobilità riservate al personale in esubero delle ex Province regionali previste dalla L.R. n. 27 del 29/12/2026) per poter poi procedere alle assunzioni esterne con bando di concorso pubblico! E’ quindi di tutta evidenza il fatto che tale Bando di mobilità, oltre a rappresentare una grande opportunità per coloro i quali (per lo più cittadini messinesi) ambiscono a tornare a lavorare nella propria Città di origine, riveste anche una grande importanza per poter dare il via successivamente al tanto decantato Bando di concorso per n. 51 posti annunciato 2 anni fa, probabilmente con troppa enfasi, dalla passata Amministrazione. Ebbene, dalla pubblicazione del Bando in oggetto è trascorso esattamente 1 anno, ma ancora non vi è alcuna traccia di avvio delle procedure di selezione”.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale, INTERROGA il sig. sindaco, anche n.q. di assessore alle risorse umane, al fine di conoscere:

1. i motivi che ancora ostano alla definizione del bando di mobilità di che trattasi;

2. quanto tempo ancora occorrerà prima del necessario avvio e completamento delle procedure di selezione.