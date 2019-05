L’intervista conferenza stampa, dell’onorevole Saverio Romano, che evidenzia: “rivendico un importante successo: aver fatto votare per Forza Italia tanti #moderati che non avrebbero dato il voto a questo Partito”.

“Ci sta che in #campagnaelettorale si alzino i toni, ma non ci sta quando questi toni scadono nell’offesa personale. La mia candidatura con #ForzaItalia è frutto di un’intesa nazionale con il presidente Silvio Berlusconi che ha voluto puntare sulla creazione di una forza #popolare in #Italia che fosse un punto di riferimento per il #PartitoPopolareEuropeo. #Europee2019 #IoVotoRomano #AVANTITUTTA #GDS”.