Mario Biancuzzo (consigliere di Circoscrizione), interviene sulla sua nota ascritta al Protocollo: N° 298106

Parla così, il consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo: “oggi, domenica 25 novembre 2018, su richiesta di alcuni residenti ho accertato recandomi sui luoghi che la ricolmatura delle buche in contrada Calamona non è stata fatta”.

Biancuzzo, continua così: “con nota prot. 298106 dell’11 novembre 2018 avevo chiesto interventi agli Organi in indirizzo, ma inspiegabilmente nessuno ha provveduto ad eseguire i lavori necessari per tutelare i mezzi in transito. Mentre qualcuno, che percepisce lo stipendio a fine mese regolarmente, non fa il suo lavoro io continuo a prendere sputi in faccia dai cittadini”.

“Premesso ciò chiedo agli Organi preposti di voler intervenire autorevolmente sui responsabili del settore per effettuare i lavori segnalati dallo scrivente e se è necessario accertare se esistono gli estremi di abuso d’ufficio e spostare in altri uffici il personale che non adempie ai propri doveri senza se e senza ma”.