Mario Biancuzzo del VI° Quartiere di Messina, chiede una abolizione

Il rappresentante della VI^ Circoscrizione Mario Biancuzzo, nella nota che segue, in merito all’immediata sospensione ed abolizione pagamento pedaggio Ponte Gallo, scrive: “considerata inevasa la petizione sottoscritta da 9384 cittadini”.

Continua Biancuzzo: “era un documento, avente ad oggetto l’eliminazione del pedaggio alla bretella in entrata ed in uscita in località Ponte Gallo Comune di Messina per le ragioni ampiamente rappresentate nelle innumerevoli note inviate dallo scrivente nel tempo e legittimamente sostenute dai concittadini sottoscrittori”.

Si rappresenta agli Organi preposti quanto segue:

-a tutto oggi nessuna istituzione di competenza si è fatto carico di rimuovere ad aggiornare la segnaletica stradale all’uscita della tangenziale in località Ponte Gallo che erroneamente indica il Comune di Villafranca che è tutta una altra cosa rispetto al luogo indicato che ricade nel territorio del Comune di Messina in modo inconfutabile. Continuare a pagare tale pedaggio assolutamente non dovuto per le ragioni contenute nella petizione credo si possa ravvisare quale danno erariale, un vero sabotaggio alla democrazia.

-a tutto oggi mancano parametri certi di riferimento. Infatti è facilmente dimostrabile che chi percorre l’autostrada denominata A 20 partendo da Rometta al casello di Patti percorre circa 50 km dovrà sborsare €2,70. Invece a Ponte Gallo Comune di Messina, per compiere circa 6 Km bisogna pagare €1.20 per entrare ed uscire dalla tangenziale che collega villaggi dello stesso Comune di Messina.

A tutto oggi, da mesi, non si comprende il motivo della restrizione della carreggiata autostradale ad una sola corsia proprio nella tratta che va da Ponte Gallo all’uscita Boccetta e viceversa. Urgono lavori dell’intera carreggiata onde scongiurare gravi incidenti.

Per le varie ragioni sopra segnate si reclama che venga al più presto rettificata la segnaletica imponendo un limite alla velocità dei mezzi in percorrenza nel tratto A 20 da Ponte Gallo – Boccetta e viceversa per salvaguardare la pubblica incolumità.

Lo scrivente nel richiedere urgente riscontro agli Organi in indirizzo a tutela della cittadinanza di cui si fa carico in qualità di consigliere si domanda altresì come vengono utilizzati e destinati gli introiti di questo assurdo ed illegittimo pedaggio impropriamente imposto quale ulteriore tassa ai cittadini messinesi residenti e domiciliati proprio nel VI° Quartiere nel Comune di Messina.