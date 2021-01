DA VIALE GIOSTRA FINO A VIA PALERMO NELLA PROSSIMA SETTIMANA, A SEGUIRE FINO AL TORRENTE BOCCETTA E PER CONCLUDERE LA ZONA BLU, SUBITO DOPO, FINO LA VIA SANT'AGOSTINO

Messinaservizi Bene Comune, a causa della non totale collaborazione da parte di alcuni amministratori di condomini, che hanno segnalato o richiesto solo dopo la nostra comunicazione di avvio del porta a porta, la consegna dei carrellati nell’Area Centro, ha deciso di andare incontro soprattutto alle utenze condominiali, così che la rimozione dei cassonetti per la zona Blu dell’area Centro, non avverrà tutta a partire dalla prossima settimana ma solo gradualmente e a certificazione di saturazione delle consegne dei kit in ogni micro zona di servizio.

Da Viale Giostra fino a Via Palermo nella prossima settimana, a seguire fino al torrente Boccetta e per concludere la zona Blu subito dopo fino la Via Sant’Agostino. Tuttavia Messinaservizi continuerà a sollecitare tutti quegli amministratori che ancora , e sono tanti, nonostante abbiano ricevuto da oltre un anno i kit condominiali, a renderli utilizzabili dai condomini stessi, invece chi ancora non ha ricevuto il Kit dei carrellati o il misto carrellati/sacchetti ad attivarsi al più presto a contattare la società per la consegna dei mastelli o carrellati al n 333 615 4097 e prenotare l’eventuale consegna.

Si invitano soprattutto le utenze condominiali a sollecitare i propri amministratori dove già sono presenti i kit condominiali, per essere messi nelle condizioni di poter fare la raccolta differenziata, poiché abbiamo riscontrato che decine di condomini hanno ancora i kit ancora imballati proprio per come sono stati consegnati.