Messinaservizi Bene Comune comunica il calendario per le festivita Pasquali: il servizio porta a porta nelle zone già servite, proseguirà regolarmente secondo i calendari delle diverse Aree anche il Lunedì di Pasqua senza nessun cambiamento.

Anche la raccolta nei cassonetti filo strada proseguirà regolarmente ma bisogna ricordarsi che domani, sabato e quindi prefestivo, non si potrà conferire assolutamente. Rimarranno invece chiuse le isole ecologiche sia domani sabato 3 e lunedì 5 Aprile, in quanto saremo zona rossa in tutta Italia. Il managment di Messinaservizi augura ad i cittadini messinesi una serena Pasqua.