Nella giornata di ieri, a seguito di una segnalazione da parte del Circolo Legambiente di Taormina circa la presenza di una discarica abusiva di rifiuti di vario genere in località c.da Mastrissa è stata sequestrata una vasta area, nello stesso centro jonico.

Coordinata dal vice comandante della Polizia Locale, dottor Daniele Lo Presti, la Sezione competente del Corpo interveniva sui luoghi accertando che in prossimità di un fondo (confinante con la pubblica via) di proprietà di un taorminese di 55 anni vi era la presenza di un quantitativo fuori controllo di scarti di plutimo genere, fra i quali pannelli presumibilmente in eternit/amianto oltre a centinaia di bottiglie di vetro, ingombranti etc.!

Riscontrata la sopraindicata situazione, gli operatori procedevano sottoponendo la zona a sequestro penale circoscrivendola con il nastro bianco e rosso ed apponendo cartelli con la dicitura: “area sottoposta a sequestro preventivo per l’ipotesi di reato a carico di ignoti di cui agli artt 192 e 256 Testo Unico Ambiente (dlvo 152/2006)”.

L’estensione del luogo sottoposto a fermo, è pari a circa 1.100mq.