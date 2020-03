Nella notte appena trascorsa ignoti hanno dato fuoco, nel probabile tentativo di rapinarlo, allo sportello Bancomat dell’Ufficio postale di Ganzirri, a Messina

La notte scorsa, sono state appiccate (da ignoti) le fiamme (probabilmente per tentare di compiere una rapina) all’Ufficio postale di Ganzirri a Messina… prendendo di mira lo Sportello Bancomat ATM.

Il rogo pero’, non e’ bastato a far cedere la Struttura che ha resistito all’assalto anche se molto danneggiata. A restare rovinati sono stati i vetri e la porta d’ingresso, fatti oggetto di un lancio di massi per cercare di accedere alla Filiale.

Nel posto sono giunti sia gli agenti della Polizia di Stato che i militari della Benemerita i quali hanno dato inizio alle indagini servendosi delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso presenti nelle vicinanze ed i vigili del Fuoco… a questi ultimi e’ toccato il compito di mettere in sicurezza la zona.

Foto, tratta da: www.messinaindiretta.it.