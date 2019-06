Nell’ambito delle solenni celebrazioni, in onore della Madonna della Lettera (Patrona di Messina), si è tenuto alle ore 11 un pontificale presso la Cattedrale

Nell’ambito delle solenni celebrazioni, in onore della Madonna della Lettera (Patrona di Messina), si è tenuto un pontificale presso la Cattedrale. La messa è stata celebrata alle ore 11, dal vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco, alla presenza dell’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla e del suo vicario monsignor Cesare Di Pietro.

Hanno partecipato al rito, le Autorità cittadine e gli ordini religiosi i cui componenti sono accorsi come sempre in gran numero per onorare Maria la “veloce ascoltatrice”.

La foto dell’articolo, è tratta dalla pagina Facebook: “De Luca sindaco di Messina”.