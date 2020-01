Non so se sia peggio: “definire -del tutto infondata- una notizia data da un giornalista serio e che approfondisce le notizie con una maniacalità che pochi possono vantare (peraltro corredandola in questo caso da immagini direi più che inequivocabili) come Alessio Caspanello; affermare che la divulgazione di una notizia, qualsiasi essa sia, debba essere autorizzata dall’Amministrazione (ma questa non mi è nuova, ancora rido per l’accusa rivoltami di aver -comprato-una notizia da un dipendente comunale)”. Lo ha scritto ieri, sul suo profilo Facebook il redattore della Gazzetta del Sud Sebastiano Caspanello, dopo le polemiche esplose sabato tra il Direttore responsabile di Lettera Emme ed il sindaco di Messina Cateno De Luca.

Caspanello prosegue: “utilizzare questo scivolone (eufemismo, sia chiaro) per mettere alla berlina l’ennesimo dipendente comunale, peraltro a capo di un ufficio già svilito delle sue competenze nonostante l’importanza che riveste in una istituzione democratica; il trasferimento, appunto, del suddetto ufficio, l’ufficio stampa del Comune, che è di TUTTO il Comune, sotto il diretto controllo -fisico- del gabinetto del sindaco, dando così un segnale altrettanto inequivocabile. Quello che so è che tira una brutta aria. E qui sì che ci vorrebbe un cambio di passo, altroché…”!