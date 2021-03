Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia Covid-19, l’associazione ABC (Amici dei Bimbi in Corsia), ha pensato di far trascorrere una Pasqua felice ai piccoli ospedalizzati del Policlinico di Messina. Continua la collaborazione con la società F.C. Messina che, dopo aver regalato in occasione della giornata in piazza ad ottobre dei bellissimi palloni autografati dai calciatori che verranno messi all’asta quanto prima, oggi il Direttore Sportivo Cesar Grabinski ed il capitano della squadra Giovanni Giuffrida in rappresentanza della società hanno donato uova pasquali per i bimbi ricoverati.

Alle uova della società calcistica messinese si sono aggiunte altre donate dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio- delegazione Sicilia, destinati sempre ai bimbi ospedalizzati del Policlinico messinese. Nei prossimi giorni l’Abc donerà altre uova di Pasqua al Reparto Pediatria dell’Ospedale Papardo.