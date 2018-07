Palazzo dei Leoni: il sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca, ha nominato Giuseppe Ministeri

In una nota nota dell’Ufficio stampa di Palazzo dei Leoni, si riferisce che: “il sindaco metropolitano on. Cateno De Luca ha affidato al dott. Giuseppe Ministeri l’incarico di rappresentante della Città metropolitana di Messina in seno al Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina. L’incarico non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria dell’Ente.

“Il dott. Ministeri é presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica -Agostino Steffani- di Castelfranco Veneto, componente della Commissione relazioni Internazionali del Conservatorio di Musica -Santa Cecilia- di Roma, presidente della Commissione Tecnica per la categoria Autori Drammatici presso l’INPS – Fondo PSMSAD e presidente del Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio di Musica -Arcangelo Corelli- di Messina”.