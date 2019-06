PER FORTUNA PER LEI, NULLA DI GRAVE

Per colpa di una buca: la caduta di Lorella Cuccarini, che venerdi’ ha rimediato un occhio pesto.

Lei, durante la prossima stagione televisiva, dovrebbe essere molto impegnata, su Rai1, dato che si avvia alla conduzione de La Vita in Diretta, in coppia con il giornalista Alberto Matano ed in sostituzione di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini…, ma non solo pare che possa presentare anche Linea Verde, dal 9 agosto prossimo al fianco di Federico Quaranta.

Per la Cuccarini quindi, il 28 giugno e’ stato molto movimentato, ha postato una foto su Instagram con il volto tumefatto spiegando che si è trattato di una brutta caduta, ed affermando: “camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca”..

La ballerina, ha precisato, come si trattasse di un inciampo, per non dare adito a gossip di altro genere.