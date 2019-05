SULLA TOLLERANZA ED IL RISPETTO DELLE DIVERSITA', IN VISTA DELLO STRETTO PRIDE CHE SI TERRA' IL PROSSIMO 8 GIUGNO

Questa mattina nell’Aula Consiliare di Palazzo Zanca, si è tenuto il dibattito degli studenti delle scuole superiori di Messina sulla tolleranza e il rispetto delle diversità, in vista dello Stretto Pride che si terrà sabato 8 giugno nella Città peloritana.

Il consigliere comunale Alessandro Russo, presente all’iniziativa, ha scritto: “le parole più belle vengono dai ragazzi… -la diversità è ricchezza. Non ci deve essere paura ad accettare chi non la pensa come noi. Il futuro di questa comunità è nelle loro mani”!