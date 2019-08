Rientra in Italia dopo espulsione: arrestato extracomunitario, dalla Polizia di Stato a Messina

Nella serata di ieri, a seguito del trasferimento di 26 migranti, soccorsi in mare lo scorso 22 agosto, da Trapani al Centro di Primo Soccorso ed Identificazione di Messina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un marocchino di 21 anni, per il reato di reingresso nel territorio nazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno.

A seguito dei controlli dattiloscopici effettuati dai poliziotti del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, dagli accertamenti avviati dagli investigatori della Squadra Mobile è subito emerso che l’extracomunitario era destinatario di un provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Perugia in data 07.11.2016, a seguito del quale era stato accompagnato alla frontiera di Bologna e quindi espulso coattivamente. Il provvedimento prevedeva per il 21enne il divieto di reingresso nel territorio italiano per cinque anni. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il marocchino dopo essere stato arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Caserma Calipari in attesa di rito direttissimo.