Santino Paladino (Cisal e Csa Messina): “Il fallimento della Citta’ Metropolitana, rappresenta quello dell’intera classe politica”

A scriverlo, e’ Santino Paladino, segretario generale Csa e Cisal: “il fallimento della Città Metropolitana di Messina rappresenterà il fallimento dell’intera classe politica di questa provincia degli ultimi 10 anni”.

Paladino, continua: “nessun rappresentante delle due deputazioni puo’ infatti tirarsi indietro di fronte alla responsabilita’ di un disastro che sarebbe riduttivo riferire solo ad un problema di stipendi (che pure rappresenta un evidente dramma sociale) ma che investe invece il futuro dell’intero territorio”.

“L’impossibilità di adottare i bilanci di Palazzo dei Leoni significa infatti perdere i fondi del Masterplan che avrebbero potuto rappresentare una boccata d’ossigeno per le infrastrutture, le scuole e l’economia di un settore in crisi come l’edilizia. Nessuno ha compreso la necessita’ e l’urgenza di trovare soluzioni per una situazione paradossale che vede un ente sano come la Citta’ Metropolitana stretta in una morsa fra le manovre economiche dello Stato e l’immobilismo finanziario e normativo della Regione”.

“Un’indifferenza che condanna all’abbandono ogni prospettiva di sviluppo del nostro martoriato territorio e all’incertezza centinaia di famiglie”.

Ha ragione De Luca: “grazie regione, grazie stato”!!!