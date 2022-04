Secondo viaggio nei villaggi della zona Sud di Messina per il candidato della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico: domani pomeriggio sarà nella piazza principale di Pezzolo; a seguire Santo Stefano Briga (Capolinea autobus); Santo Stefano Medio (Piazza Pioppo); quindi in Piazza Chiesa a Santa Margherita e a Santa Margherita Marina (pressi ARD discount).

“Torniamo nella zona Sud – commenta Franco De Domenico – da dove abbiamo iniziato il nostro viaggio elettorale. Sono momenti importanti di confronto con i cittadini, di approfondimento, durante i quali sto incontrando tantissimi messinesi che hanno voglia di fare proposte per il presente e il futuro della città. Cittadini che non si abbattono, anzi mostrano amore e orgoglio per Messina. Ogni giorno mi suggeriscono spunti interessanti per arricchire il mio programma e, personalmente, mi trasmettono tanta energia, convincendomi, che grazie a loro possiamo dare concretamente vita alla nostra idea di città, inclusiva, di tutti e per tutti”.