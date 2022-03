IN TUTTO HANNO PARTECIPATO ALL'INCONTRO..., I RAPPRESENTANTI DI UNDICI FORZE POLITICHE CHE SI SONO DATI APPUNTAMENTO PER LUNEDI' 14

Si è concluso ieri 11 marzo 2022, il primo vertice del centrodestra in previsione della prossima scadenze elettorale cittadina, in cui si è messo al centro del dibattito un progetto politico unitario per Messina.

All’incontro erano presenti delegati di: “Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Ora Sicilia, Diventerà Bellissima, Sicilia Futura, Autonomisti, Noi con l’Italia, UDC, Democrazia Cristiana e Democrazia Liberale.

In tutto undici forze politiche – come non succedeva da tanto tempo – unite dal comune obiettivo di procedere ad un ragionamento collettivo. Il prossimo incontro è previsto per lunedì 14 marzo.