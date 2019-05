Sui precari della ex Provincia, un tavolo tecnico regionale con l’Assessore Bernadette Grasso

La richiesta di dare vita ad un tavolo tecnico presso l’Assessorato della Funzione Pubblica regionale per definire il percorso possibile in merito alla stabilizzazione dei 94 precari. Al tavolo per la Cisl Fp Calogero Emanuele, Giovanni Coledi e Mario Basile per sostenere e portare al ragionamento la dirigente della Città Metropolitana dott. Tripodo, presente al tavolo, che la tesi della Cisl è sostenibile e percorribile. Inizia così la nota della Cisl Messina dopo l’incontro con l’Assessore Regionale Bernardette Grasso, la nota prosegue; Le condizioni ci sono tutte perché la ex Provincia Messina ha già ridotto oltre del 15% il personale già dal 2015; Le risorse per rinnovare sono a totale carico della regione; Puó disporre il tanto agognato Piano del Fabbisogno Triennale del personale e quindi passare all’approvazione del bilancio consuntivo e del previsionale sapendo che è in dirittura d’arrivo, entro il 15 giugno, l’approvazione della norma nazionale, inserita nel “decreto crescita” che da respiro alle casse della Città Metropolitana. Perciò una proroga al 31 dicembre deve essere agganciata all’adozione degli atti citati che devono essere approvati senza indugio alcuno.

Come affermato dall’Assessore devono essere i vertici della Città Metropolitana a mettere in campo tutte le azioni possibili sapendo che eventuali ritardi comporteranno gli interventi sostitutivi regionali. Lo consideriamo un gran passo i avanti dichiarano i dirigenti della Cisl Fp in quanto si è fatto chiarezza ed ora sposteremo il nostro impegno sui vertici della ex Provincia per dare corso a quanto oggi è stato concertato al tavolo regionale, confidando nella sensibilità del Sindaco Metropolitano che certamente darà corso alle richieste di parte sindacale. Un grazie all’Assessore Bernardette Grasso che, in un clima di serenità, ha saputo raccogliere ed interpretare le richieste del tavolo diramando già una nota con la quale invita i vertici della città metropolitana ad adottare ed approvare tutti gli atti propedeutici e necessari per procedere alla stabilizzazione definitiva dei 94 precari .