Un 28enne di Noto è stato denunciato dalla polizia per aver commesso due truffe dello specchietto in poche ore a Ragusa. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra mobile di Ragusa che si sono imbattuti nel giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare truffa e furto con destrezza.

Il finto incidente

Secondo quanto emerso negli accertamenti degli inquirenti, il 28enne avrebbe usato uno stesso modus operandi: è stato, infatti, sorpreso nel momento in cui, dopo aver lanciato un sasso contro un’altra auto, si è messo all’inseguimento del mezzo per poi fingere di avere subito un danno allo specchietto e chiederne la sistemazione con un risarcimento in contanti.

Foglio di via

E’ stato condotto nel palazzo della Questura di Ragusa, rimediando la denuncia ed un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Ragusa per anni tre. Nella stessa mattinata, però, è stato accertato un altro episodio analogo sempre ai danni di un altro automobilista in cui sono emerse le responsabilità del netino.