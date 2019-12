AL PORTO, E' STATA TRATTA IN SALVO UNA TARTARUGA CARETTA CARETTA RIMASTA IMPIGLIATA IN ALCUNE RETI

Una Operazione di soccorso, è stata posta in essere ieri pomeriggio dalla Guardia Costiera di Messina. Al porto è stata tratta in salvo una Tartaruga Caretta Caretta rimasta impigliata in alcune reti. L’esemplare, si trovava bloccato nei pressi della banchina Marconi.

Ad intervenire, sono stati gli operatori del locale Comando a bordo della Motovedetta CP 734 che è arrivata in zona e dopo avere individuato l’animale hanno provveduto a portarla sul molo dove le sono state prestate le prime cure. La testuggine, è stata affidata al Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, in Provincia di Reggio Calabria dove i veterinari presenti procederanno con il Protocollo che prevede la presa in carico finalizzata al suo ritorno in mare.