Anticipo al sabato, per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina

Prima trasferta del girone di ritorno per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che sabato 12 gennaio affronterà San Luigi Acireale nell’anticipo della tredicesima giornata del girone Sud della serie D. Reduci dalla non certo brillante prova casalinga contro Paternò, Stuppia e compagni dovranno affrontare col giusto piglio l’avversario che nell’ultimo turno ha colto la prima vittoria esterna superando un avversario di buon livello come Canicattì. Messina dal canto suo non può perdere terreno nei confronti delle contendenti per un posto negli spareggi promozione in vista degli scontri diretti che decideranno la griglia playoff.

L’avversario di turno, il San Luigi Acireale, ha 8 punti in classifica frutto del doppio successo su Canicattì, la vittorie interne contro Caltanissetta e il blitz ad Aci Bonaccorsi, ha vinto lo scorso torneo di Promozione ed è formato da un gruppo di giocatori che conoscono la categoria come l’esperto asse play-pivot formato da Catalano (38 anni – 6,6 punti a gara) e Prudente (37 anni – 14,4), bene anche i lunghi Maugeri (13 a gara) e Signorelli (11,4) e gli esterni Garozzo (9,2) e Torrisi (8,7), che veste i galloni di capitano.

Palla a due per San Luigi Acireale – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina sabato 12 gennaio alle ore 19:00 alla Palestra dell’Istituto San Luigi di Acireale, arbitreranno Alvin Perrone di Catania (CT) e Alice Foti di Acireale (CT). Aggiornamenti durante la partita sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/.