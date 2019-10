Sì è svolto a Catania il 13° Open di Sicilia di karate, torneo internazionale di kumite e kata

Con l’organizzazione della FIJLKAM, si è svolto a Catania il 13° Open di Sicilia di karate, torneo internazionale di kumite e kata. Alla manifestazione ha preso parte l’Asd Olympus allenata dal maestro Massimiliano Paladino, insegnante a Messina e Lipari.

Nella Città etnea, sono stati impegnati Daniele Portelli e Valentino Giovenco, due atleti esordienti. Portelli ha terminato in parità, il suo primo incontro di kumite, ma è stato sconfitto per Antei (decisione arbitrale). Giovcenco, malgrado la sconfitta nella sua prima gara, ha visto un ripescaggio a suo favore vincendo la finale valevole per il 3° e 4° posto, raggiungendo un meritato Bronzo.