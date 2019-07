A Castiglione di Sicilia: si è tenuta ieri, sabato 6 luglio, la Coppa Regionale MSP ITALIA, organizzata dal responsabile del settore calcio Alessandro Cacciotto.

Sono scese a calcare il terreno di gioco per confrontarsi, due compagini messinesi il Real Fenice del presidente Franco Irrera e la Kingdom di mister Andrea Aliotta. Le altre formazioni a prendere parte alla competizione sono state… il Team Navarro di Catania del responsabile Marco Navarria e i padroni di casa dell’Ossigeno Castiglione Tony Castiglione. La prima semifinale, è stata appannaggio dell’Ossigeno Castiglione, vittoriosa sulla Kingdom ai calci di rigore (9 a 8) dopo che allo scadere della regolare frazione di gioco il risultato era inchiodato sull’1 a 1.

L’altra semifinale, l’ha conquistata il Real Fenice, imponendosi sul Team Navarro per 4 a 0. La finale per il terzo/quarto posto, l’ha vinta nettamente la Kingdom che ha oltrepassato il Team Navarro. Il Real Fenice invece, si è classificato sul gradino più alto del podio aggiudicandosi l’edizione calcistica Regionale grazie ad un due a zero concretizzatosi sul finale di gara. Alessandro Cacciotto ha ringraziato oltre alle squadre, anche Cinzia Giannetto presidente dell’Associazione Pro loco, Tony Castiglione e il Comune di Castiglione per il supporto logistico ricevuto.