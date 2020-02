Acr Messina: le dimissioni, di mister Karel Zeman

Articolo, tratto da: “www.acr-messina.it”.

“L’Acr Messina comunica di aver accettato le dimissioni presentate dal tecnico Karel Zeman, che lascia così l’incarico di allenatore della prima squadra”.

“La società giallorossa, con in testa il presidente Pietro Sciotto, rammaricato per tale decisione, ringrazia il mister e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura un buon proseguimento di carriera”.

“Al momento la squadra sta proseguendo gli allenamenti, sotto la guida di mister Giuseppe Spada, tecnico della formazione juniores”.