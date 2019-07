Al via stasera il Memorial Andrea Scaglione, competizione calcistica nata per ricordare il giovane Andrea vittima di una tragedia stradale il 26 luglio 2014.

Sul sintetico del Despar Stadium si confronteranno, a partire dalle ore 19, in due triangolari Kingdom, Terzo Tempo, Rappresentativa MSP (Triangolare A), Uragano Soccer, Trinacria Calcio, Football Zancle (Triangolare B). Domenica 28 luglio invece, in programma le finali. Il calcio di inizio sarà dato alla presenza dei genitori di Andrea, Patrizia e Giuseppe che con la loro immensa forza ed amore tengono sempre vivo il ricordo del figlio. Anche gli amici ricordano con tanto affetto un giovane strappato troppo giovane dalla terra.

Alessandro Cacciotto, responsabile provinciale e regionale MSP calcio ringrazia tutti per la presenza “Il Memorial per Andrea coniuga sport e sentimento. Troppe vittime sulla strada, troppi dolori per le famiglie. Andrea ancora oggi è un icona per tanti ragazzi che nonostante la giovane età ne avevano apprezzato le qualità morali”.