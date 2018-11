Amaro, il derby di basket femminile per il Cus Unime

Prima sconfitta stagione per le universitarie, superate in casa nel derby con la Polisportiva Rescifina con il finale di 58-62. Prestazione sottotono delle gialloblu che alla fine, però, trovano una bella reazione che per poco non porta al sorpasso inaspettato. Si ferma con il derby l’imbattibilità stagionale del Cus Unime che, sino ad ora, avevano guidato la classifica del torneo di Serie B femminile vincendo tutte le gare disputate. Una partita opaca quella offerta dalle gialloblu la PalaNebiolo, messe subito sotto dalle ospiti della Polisportiva Rescifina e costrette ad inseguire per tutto l’arco della gara.

Avanti 19-14 alla prima sirena, le ospiti tengono saldamente in mano le redini dell’incontro ed allungano ulteriormente all’intervallo lungo (29-38). Sparito identico anche per tutto il terzo periodo, concluso con un +9 in favore della Rescifina (42-51). La musica cambia radicalmente, però, nell’ultima frazione, Le cussine, pur senza strafare, si rendono protagoniste di una orgogliosa reazione, guidata dai 7 punti consecutivi di Ilenia Certomà. Rincorsa grintosa premiata con il -1 raggiunto a 120 secondi dalla sirena finale (56-57). Nelle azioni finali, però, il CUS spreca banalmente i palloni decisivi e consegna la vittoria finale alle ospiti.