Anita Interdonato (Messina Volley): “Proveniamo da una scia positiva che vogliamo confermare e la sfida di sabato ci stimola molto, visto che incontriamo una squadra agguerrita che ha già conquistato matematicamente l’accesso ai play-off”

Impegno in trasferta per il Messina Volley che, dopo le due vittorie interne consecutive contro il CUS Unime e il Mondo Giovane che gli hanno consentito di balzare al sesto posto in classifica, farà visita alla seconda forza del torneo: “la Saracena Lavalux. Il match è valido come 20^ giornata del Campionato di Serie C girone B. All’andata il team di mister Agata Licciardello si è imposto al -PalaRescifina- per 3-0 e dunque le atlete di coach Danilo Cacopardo cercheranno continuità e riscatto nell’impegno di sabato nella Palestra Comunale di Brolo”.

A presentarci l’incontro è la giovane schiacciatrice giallo-blu Anita Interdonato: “proveniamo da una scia positiva che vogliamo confermare e la sfida di sabato ci stimola molto, visto che incontriamo una squadra agguerrita che ha già conquistato matematicamente l’accesso ai play-off. Noi disputeremo la nostra partita cercando di mettere in pratica ciò che facciamo durante gli allenamenti settimanali. Siamo una squadra e crediamo negli stessi valori. Con lavoro e determinazione inseguiamo all’unisono gli obiettivi che ci siamo prefissati”.