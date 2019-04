”Banca Generali-Un Campione per amico”: la ventesima edizione, pronta a sbarcare l’11 aprile a Messina

PER TUTTA LA MATTINATA IN PIAZZA DUOMO, CI SARANNO 4 CAMPIONI DELLO SPORT: “ADRIANO PANATTA, ANDREA LUCCHETTA, FRANCESCO GRAZIANI E JURY CHECHI”

Domani, giovedì 11 aprile, piazza Duomo a Messina diventerà per una mattina, una grande palestra a cielo aperto che ospiterà la ventesima edizione di “Banca Generali-Un Campione per Amico”. La Comunità messinese in riva allo Stretto, farà da cornice alla manifestazione propagandata da quattro campioni dello sport italiano… Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi, in collaborazione, per il decimo anno consecutivo, con Banca Generali. Gli atleti, importanti testimonial a partire dalle ore 9.30, incontreranno i bambini delle scuole elementari e medie inferiori e racconteranno loro i segreti per diventare dei veri numeri uno, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.

Scopo dellì’iniziativa è infatti quello di avvicinare i ragazzi allo sport e all’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, per un corretto stile di vita.

Banca Generali – si legge in una nota- “conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi, per il decimo anno consecutivo, alla manifestazione rafforzando, in questa nuova edizione, l’impegno verso l’educazione finanziaria”.

Le tappe di “Banca Generali-Un Campione per Amico” saranno accompagnate da lezioni di educazione finanziaria organizzate da Banca Generali con Feduf – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di Abi. Per i partecipanti sarà disponibile “Alla scoperta del Patrimonio”, un pratico libretto in cui concetti spesso complessi anche per gli adulti sono spiegati in maniera chiara.

“Siamo molto contenti di promuovere in Sicilia e in particolare nella Città di Messina, un evento che non è solo sportivo ma racchiude in se valori fondanti di vita e di relazione – ha detto Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private in Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Sicilia -. Crediamo sia importante trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi dello sport e avviarli anche ai primi passi nell’educazione finanziaria che è uno dei temi clou nella sfera del risparmio“.

“Ogni anno Banca Generali Un Campione per Amico – spiega Adriano Panatta -riesce a trasmettere sensazioni uniche a noi Campioni ma soprattutto ai tantissimi bambini che in una mattinata riempiono di luce e colori le piazze delle loro Città e giocano insieme a noi divertendosi grazie alla musica, all’animazione alla voglia stare insieme conoscendo e praticando l’attività fisica. Lo sport è infatti il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri“.

Oltre Messina, le Città coinvolte nel progetto sono: “Napoli, Torino, Parma, Firenze, Milano e Savona“.