Buona prestazione, del Cus Unime al X° Meeting d’Inverno

Più che soddisfacente il bilancio per la truppa cussina all’indomani del X° Meeting d’Inverno, manifestazione natatoria tenutasi presso la Piscina Indoor della Cittadella Sportiva Universitaria e riservata a tutti gli Esordinti B ed A del versante orientale siciliano. Oltre 400 i nuotatori sono scesi in acqua durante lo scorso weekend di gare e, tra questi, hanno ben figurato i 21 atleti in gara per il Cus Unime allenati dai Tecnici Francesco Spada, Simone Zappia e Daniele Marino.

Tra le tante belle prestazioni dei gialloblu spicca la prova superlativa di Giorgia Iaria, capace di fermare il cronometro al termine dei suoi 100 metri stile libero sul 1.02.08, un tempo eccellente che vale il nuovo Primato Regionale in vasca corta per Esordienti A. Un risultato di assoluto valore che scalza il precedente primato siglato da Sofia Scirè Campisi nel lontano 2010 a Paternò (il precedente record era di 1.02.09) e che riempie di soddisfazione tutto lo Staff cussino, segno dell’ottimo lavoro svolto sino a questo momento.

“Non possiamo che ritenerci molto soddisfatti – questo il commento del Tecnico gialloblu Francesco Spada – a Giorgia vanno tutti i nostri complimenti perchè ha ottenuto un risultato di grande prestigio, che premia nel migliore dei modi il lavoro che quotidianamente svolgiamo con i nostri ragazzi. Un traguardo importante che, comunque, nel complesso premia tutta la nostra squadra: tutti i ragazzi ancora una volta hanno raggiunto degli ottimi risultati e crescono a vista d’occhio. La strada è quella giusta e, con la giusta mentalità, il lavoro corretto in acqua e l’attenta programmazione, siamo certi che potremo toglierci tante altre belle soddisfazioni”.

Questo gli atleti scesi in acqua per il CUS durante il X° Meeting d’Inverno: Giorgia Iaria, Elena Pirri, Valentina Di Cagno, Ludovica Brillante, Daniela Di Cara, Giorgia Mazzullo, Viola Calamoneri, Maria Pia Ribeccò, Ludovica Caselli, Giulia Caristi, Martina Giordano, Alberto Cusmano, Matteo Costa, Michele Saglimbeni, Alessandro Barbaro, Alessandro Cardillo, Aurelio Pandolfo, Andrea Ruvolo, Giacomo Giaconia, Matteo Marino, Fabrizio Vinci.

