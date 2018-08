La nuova campagna abbonamenti, del “Città di Messina”

Attraverso questa nota, si apprende: “la SSD Città di Messina è lieta di comunicare che a partire dal 7 Agosto prenderà il via la campagna abbonamenti per la Stagione 2018/2019”.

STADIO: “Campo Sportivo Marullo”

SETTORE UNICO: “€80 (15 PARTITE)”.

“La Società informa inoltre che nel corso della stagione verranno indette due giornate giallorosse che saranno comunicate successivamente”.

N.B.: “ingresso gratuito per gli UNDER 13, accompagnati da un adulto”.

PUNTI VENDITA

(MESSINA NORD):

• Football24 Messina, Carmine Coppola – Via Leonardo Sciascia.

(MESSINA CENTRO):

• Siracusano Assicurazioni, UnipolSai – Via La Farina N°97, isolato R;

• Il Chiosco di Nonno Gianni – Via Del Vespro N°2;

• Lo Re SRL – Via Santa Cecilia N°116.

(MESSINA SUD):

• Lo Re SRL – Via Acireale, ZIR

• Tabacchi Manganaro – S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina.

PER INFO: 3931632369

Ufficio Stampa SSD Città di Messina

