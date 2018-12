Chiusura dell’anno solare da record, per il Cus Unime

Anno solare da record per il Cus Unime che è riuscita a sancire un vero e proprio primato mantenendo l’imbattibilità in tutti gli incontri disputati tra Serie B e Serie A2 davanti ai propri tifosi. Intanto per Natale gli universitari si regalano Davide Steardo, disponibile già dal delicato incontro esterno di Sabato contro i Muri Antichi.

Solo vittorie per il Cus Unime davanti ai propri tifosi nell’anno solare 2018. Un vero e proprio primato quello realizzato dalla formazione universitaria, capace di uscire con il 3 punti in tasca in tutte le partite disputate dallo scorso gennaio tra Serie B e Serie A2. Un record suggellato dall’11-9 finale con il quale i cussini hanno chiuso la pratica Crotone nello scorso turno di A2, valido come ultimo impegno tra le mura amiche per Cusmano e compagni. A voler rafforzare il dato anche il fatto che la compagine gialloblu ha registrato nel complesso una sola sconfitta, rimediata alla seconda di Serie A2 in casa della big Roma Vis Nova.