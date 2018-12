Domenica 16 dicembre 2018 al PalaMili: Zs Group Messina – Orlandina Lab

La ZS Group Messina torna fra le mura amiche del PalaMili dopo la sconfitta subita sul gommato di Adrano, gara che ha visto la formazione peloritana condurre per tre quarti per poi cedere nel finale. Mazzù e compagni hanno ancora una volta pagato le assenze, infatti a quelle di Nino Sidoti e Rado Kolev, si è aggiunto il forfait di Alessandro Sidoti, infortunato, che ha privato Francesco Paladina del play titolare. Malgrado le difficoltà, gli scolari hanno venduto cara la pelle su un campo ostico come quello adranita, mostrando però i soliti limiti dovuti all’esiguità del roster, che in questo momento particolare della stagione li sta penalizzando oltremodo.

Archiviata la sconfitta, la squadra, agli ordini di Pippo Sidoti, si è allenata intensamente nel corso della settimana che precede l’ultimo derby del girone di andata. L’obiettivo è tornare immediatamente al successo anche se di fronte troverà l’Orlandina Lab, che in classifica precede di due lunghezze la Basket School Messina, attualmente in piena zona playoff a quota 12 punti. I paladini sono reduci dal successo interno ottenuto mercoledì contro il CUS Catania e come sempre presentano una formazione composta da talentuosi under cresciuti nel vivaio dell’Orlandina, capitanati dall’esperto Antonio Fazio (16.5 ppg), che hanno in Knepa, Okiljevic e Galipò, i giocatori più prolifici. Complesso sempre difficile da affrontare, quello allenato da coach Enzo Brignone, ma la ZS Group Messina vuole chiudere con un successo il 2018 di fronte ai propri tifosi. Una eventuale vittoria, permetterebbe alla squadra del presidente Zanghì di agganciare in classifica l’Orlandina Lab e presentarsi sul campo della capolista Ragusa, nell’ultima del girone di andata, con la mente sgombra da preoccupazioni.

Si prevede un derby appassionante e ricco di pregevoli spunti tecnici, che gli amanti della pallacanestro nostrana non vorranno sicuramente perdere. La Basket School Messina invita i propri tifosi a sostenere la squadra in una fase fondamentale della stagione. Appuntamento alle ore 18 di domenica 16 dicembre al PalaMili per ZS Group Messina – Orlandina Lab, dirigeranno il derby i signori Andrea Federico Castorina di Giarre e Federico Puglisi di Aci Catena.