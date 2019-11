Dopo la sconfitta rimediata quest’oggi nel derby contro il FC Messina, si è registrata una novità clamorosa per il calcio cittadino. Clima di burrasca infatti nella Squadra della famiglia Sciotto, nella quale si sono verificate importanti vicende.

Da un documento diffuso da alcuni dirigenti e collaboratori dell’ACR Messina, si apprende quanto segue: “la presente per comunicare che, al termine della partita odierna, l’intero staff dirigenziale, tecnico, medico e tutti i collaboratori dell’Acr Messina hanno presentato alla proprietà le dimissioni dai rispettivi incarichi. L’attuale momento e i risultati di una stagione fin qui lontana dalle aspettative della piazza e della proprietà hanno imposto a tutti un’assunzione di responsabilità, nella speranza che questa decisione possa aiutare la Società a ripartire nel modo migliore e pianificare gli interventi necessari per dare a sé stessa, alla città e alla tifoseria le soddisfazioni che meritano”.

“Da parte di chi fino ad oggi ha avuto l’onore di lavorare per l’Acr Messina il doveroso ringraziamento nei confronti della proprietà, per aver messo tutti nelle condizioni ideali per operare al meglio, e a quanti hanno offerto il proprio aiuto, supporto e incoraggiamento”.