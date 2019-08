Esordio a Gravina e Fortitudo in casa, alla seconda giornata

La FIP Sicilia ha stilato il calendario provvisorio del campionato di serie C Silver 2019/20. Il massimo torneo isolano di basket prenderà il via 6 ottobre e per la ZS Group Messina sarà un esordio temibilissimo, su un campo ostico come quello di Gravina. Sul gommato di via Don Bosco, che l’anno scorso vide cadere squadre titolate, gli scolari hanno sempre pagato dazio. Sarà, dunque, un tabù da sfatare per i peloritani che faranno il proprio debutto fra le mura amiche il 13 ottobre contro la Fortitudo Messina. Come nella scorsa stagione sarà una stracittadina ad aprire i battenti del “PalaMili”. Altrettanto arduo il compito che aspetta i giallorossi sette giorni più tardi, quando andranno a fare visita allo Sporting Adrano.

Dopo il match casalingo con il Gela, due trasferte consecutive per la Basket School Messina: la prima sul parquet del “PalaCUS” di Catania contro l’Alfa e la seconda al “PalaVolcan” di Acireale. I messinesi tornano a giocare al Palazzetto dello sport di Mili il 10 novembre, nella prima di due gare interne consecutive, ospitando il CUS Catania. Poi sarà la volta della Libertas Alcamo a scendere in campo nell’impianto della zona sud della città dello Stretto. Alla nona giornata i peloritani viaggiano alla volta del “PalaDavolos” di Comiso, poi torneranno in casa per ospitare l’OrSa Barcellona, mentre il 7 dicembre saranno ospiti dell’Orlandina Lab al “PalaFantozzi”.

Il finale di girone di andata riserverà alla ZS Group Messina, prima la gara interna con il Giarre e per finire, come accadde l’anno scorso, il match esterno al “PalaPadua” di Ragusa. Il 22 dicembre si chiude il girone di andata nel corso del quale il team allenato da Sidoti e Paladina avrà disputato sei gare interne e sette in trasferta, mentre quello di ritorno inizierà il 5 gennaio. La stagione regolare si concluderà il 22 marzo, dopo di che prenderà il via la post season, alla quale gli scolari sperano di poter prendere parte dalla migliore posizione possibile.