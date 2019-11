FC Messina: brusca frenata casalinga oggi, per la squadra allenata da Costantino

Articolo, tratto da: “www.messinafc.it”.

Una sconfitta che fa malissimo, figlia di una prestazione ben al di sotto le aspettative in casa FC Messina, rilanciata appena sette giorni fa dalla vittoria nella stracittadina. Il tonfo odierno contro il Castrovillari palesa le difficoltà mentali dei giallorossi, che ancora una volta, nel momento giusto per fare quel “salto di qualità” tanto atteso, crollano. L’assenza di Paolo Carbonaro non può bastare a far da alibi alla formazione di Massimo Costantino, come lo stesso tecnico dichiarerà in sala stampa, in coro con capitan Giuffrida.

Il palermitano è un elemento si fondamentale, ma non imprescindibile considerata la rosa dei peloritani, anche se proprio il reparto offensivo sin da inizio stagione è quello più bersagliato dagli infortuni. A complicare i piani del FC Messina contro i rossoneri di Sasà Marra l’espulsione di Alessandro Carrozza, un rosso diretto quanto meno severo da parte del direttore di gara. L’inferiorità numerica è una delle chiavi di questa sconfitta, con il Castrovillari in vantaggio da appena due minuti. Nel secondo tempo la reazione c’è ed è evidente, ma l’ottima prova difensiva dei lupi unita ad imprecisione e voglia di strafare per rimontare il risultato, pregiudicano l’esito della sfida.

CRONACA

Primo Tempo

Il primo pericolo al 6′ con il tiro ravvicinato di Dambros respinto da Aiolfi in angolo. Al 18′ Coria pesca Bevis in area ma il suo tentativo è respinto dalla difesa. Partita che non decolla ed al 38′ arriva il vantaggio del Castrovillari al primo vero tentativo di marca ospite: su cross di Barilaro è La Ragione ad insaccare. La risposta del Football club Messina al 41′ con il colpo di testa di Fissore parato. Tre minuti dopo miracolo di Aiolfi che vola e respinge il tiro di Dambros. Nel finale di prima frazione l’episodio chiave del match: l’arbitro mostra il rosso diretto a Carrozza per un presunto fallo di reazione.

Secondo Tempo

Il Fc Messina parte forte alla ricerca del pari. I primi tentativi sono di Coria su calcio piazzato. Al 15′ Bevis appoggia per Coria ma il sinistro va di poco a lato. Due minuti dopo è Dambros a sfiorare l’incrocio di destro. Al 32′ cicprova il Castrovillari con Chironi ma Aiello si oppone. I giallorossi ci provano in maniera confusa. Al 44′ cross di Alessandro Marchetti ed Aladje, di testa, non trova la porta. Vengono concessi 6 minuti di recupero e, a pochi secondi dalla fine, gli ospiti chiudono i conti con il perfetto destro di Gagliardi sul secondo palo.

FC MESSINA-CASTROVILLARI 0-2

Marcatori: 38′ La Ragione, 51′ st Gagliardi

Fc Messina: Aiello, Giuffrida, Marchetti D., Fissore (20′ st Aladje), Carrozza, Quitadamo, Brunetti, Correnti, Coria, Bevis (36′ st Marchetti A.), Dambros. A disp.: Oliva, Casella, Miele, Marchetti A., Pini, Camara, Santapaola, Chiappino, Aladje. All.: Costantino.

Castrovillari: Aiolfi, Barilaro, Greco (3′ st Grimaldi), Lanza (6′ st Mansueto), Ferrante, Vona, Consiglio (18′ st Rosi), Chironi, Puntoriere (28′ st Gagliardi), Miocchi (30′ st Buda), La Ragione. A disp.: Marchese, De Pace, Bellomonte, Krajina. All.: Marra.

Arbitro: Canci di Carrara;

Assistenti: Vagheggi di Arezzo e Brodoni di Terni;

Ammoniti: Ferrante (C), Consiglio (C), Grimaldi (C), Fissore (M); Correnti (M), Quitadamo (M);

Espulso: 45′ Carrozza (M – rosso diretto);

Recupero: 2′ e 6′.

