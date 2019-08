Giorgio Busco: “La ZS Group Messina?”

Due promozioni in serie B, campionato in cui è stato protagonista con la maglia del Patti per due stagioni e ha debuttato in Lega 2 con l’Orlandina. Giorgio Busco, esterno talentuoso che la ZS Group Messina ha ingaggiato in vista del prossimo torneo di C Silver, presenta le proprie credenziali. Gli sportivi e appassionati della Basket School Messina hanno avuto modo di vederlo all’opera già nella scorsa stagione: è stato lui con una tripla, nei secondi finali, a sancire la vittoria della Torrenovese al PalaMili. Adesso, per Giorgio è arrivato il momento di indossare la canotta giallorossa grazie al Direttore Tecnico Pippo Sidoti che con grande determinazione l’ha voluto portare con sé. In riva allo Stretto.

Lo abbiamo sentito per l’ormai rituale intervista di presentazione, riservata ai nuovi atleti “giallorossi”. Innanzi tutto descrivici le tue caratteristiche tecniche. Che tipo di giocatore sei? “Sono un giocatore che tende ad attaccare il ferro e ama andare a rimbalzo sia offensivo sia difensivo, e in difesa cerco di essere sempre aggressivo”.

Hai mosso i primi passi nel basket a Patti, ma hai maturato anche esperienze importanti come quella di Capo d’Orlando, dove forse ti aspettavi un altro epilogo… “Sin da quando avevo quindici anni Pippo mi ha aggregato in prima squadra a Patti facendomi capire cosa significa lavorare duro, e questo mi è servito molto a Capo d’Orlando. Sicuramente quando sei in quell’ambiente sogni e speri di giocare a certi livelli, però non mi posso lamentare avendo giocato due campionati di B a Patti”.

L’anno scorso a Torrenova una stagione sfortunata per te, nonostante la promozione in serie B. Che annata è stata e quali sono le tue attuali condizioni fisiche? “Purtroppo l’infortunio non mi ha fatto finire il campionato, la stagione è stata molto emozionate pure rimanendo dietro le quinte. Per quanto riguarda le mie condizioni, il ginocchio sta rispondendo molto bene e ci sto lavorando molto per arrivare al meglio ad inizio stagione, salvo imprevisti per settembre sarò in campo”.

Coach Sidoti ha grande stima di te. Come ti ha convinto ad accettare la richiesta della ZS Group Messina? “Non c’è voluto molto a convincermi, conosco già Pippo da tanto tempo, mi ha parlato degli obiettivi societari e quindi non ci ho pensato due volte ad accettare la sua proposta”.

Tu conosci bene la C Silver per averci giocato ed averla vinta due volte. Che tipo di campionato è? “La C Silver è un campionato molto insidioso, dove non bisogna dare niente per scontato in qualsiasi palazzetto”. Quali sono, secondo te, le squadre candidate alla vittoria finale e quale ruolo può recitare la ZS Group Messina in questo campionato? “Sulla carta Alfa Catania, Ragusa e Or.Sa. hanno costruito delle squadre molto competitive. Noi possiamo dire la nostra e fare un ottimo campionato, ci aspetta molto lavoro e sacrificio cosa che non mancherà sicuramente conoscendo Coach Sidoti”.

Come sempre alla fine lasciamo la parola ai ragazzi per una promessa e un saluto agli appassionati della Basket School: “Ciao a tutti i fan della Basket School, diciamo che non amo fare promesse esagerate, però vi posso sicuramente promettere che ci divertiremo tutti quanti, quindi seguiteci e riempite il palazzetto”.