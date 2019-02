Giulia Mondello (schiacciatrice della Messina Volley): “Giocheremo, mettendo in campo ciò che sappiamo fare”

Per la terza giornata del girone di ritorno, 14^ del campionato di Serie C girone B, il Messina Volley di mister Danilo Cacopardo ospiterà, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, il Volley ’96. Le giallo-blu cercheranno di replicare la gara dell’andata che le ha viste trionfare nella palestra comunale di Milazzo per 3-0. Il Messina Volley la scorsa giornata ha osservato il turno di riposo per via della rinuncia del Paternò, mentre il Volley ’96 ha perso per 3-0 in casa del Team Volley Messina.

A presentarci il match contro le ragazze di coach Salmeri è la schiacciatrice Giulia Mondello: “ci prepariamo mentalmente e fisicamente ad affrontare la squadra, con cui giocheremo domenica, senza far riferimento alla partita di andata. Del resto, come miglioriamo noi, allenamento dopo allenamento, lo fanno anche le altre squadre. Giocheremo mettendo in campo ciò che sappiamo fare con determinazione e continuità per raggiungere i nostri obiettivi, conquistando i punti che meritiamo. Anche se siamo una squadra molto giovane sappiamo benissimo cosa significa lavorare per migliorare ciò che ci manca e per questo continueremo a crederci fino alla fine”.